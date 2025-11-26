Сергей Собянин одобрил закупку 15 поездов для Центрального транспортного узла

Сразу 15 поездов нового поколения выйдут на маршруты Центрального транспортного узла до конца 2030 года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, составы будут закуплены с привлечением средств казначейского инфраструктурного кредита. Первые из них начнут курсировать уже в 2026 году.

Это часть масштабной программы обновления подвижного состава Центрального транспортного узла, который объединяет 11 регионов. Он обеспечивает почти три четверти пригородных железнодорожных перевозок страны, это больше 2 миллионов пассажиров в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.