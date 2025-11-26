26 ноября, 11:15Мэр Москвы
Сергей Собянин одобрил закупку 15 поездов для Центрального транспортного узла
Сразу 15 поездов нового поколения выйдут на маршруты Центрального транспортного узла до конца 2030 года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, составы будут закуплены с привлечением средств казначейского инфраструктурного кредита. Первые из них начнут курсировать уже в 2026 году.
Это часть масштабной программы обновления подвижного состава Центрального транспортного узла, который объединяет 11 регионов. Он обеспечивает почти три четверти пригородных железнодорожных перевозок страны, это больше 2 миллионов пассажиров в сутки.
