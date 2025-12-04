Мэр Москвы рассказал о развитии образования, транспорта и медицины в столице

Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24 обсудил широкий круг вопросов, касающихся развития столицы. В интервью были затронуты темы образования, транспорта, спорта, медицины, а также помощи, которую город оказывает участникам специальной военной операции, их семьям и новым российским регионам.

Отвечая на вопросы о безопасности, мэр заявил, что система ПВО эффективно защищает Москву от атак беспилотников. Все обращения горожан, не прозвучавшие в прямом эфире, будут переданы на рассмотрение в профильные департаменты правительства Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.