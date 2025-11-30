Участники и ветераны СВО из Москвы могут получить помощь специалистов

Единый центр поддержки участников СВО в столице помогает ветеранам вернуться к привычной мирной жизни, а действующим участникам решить возникающие вопросы.

Специалисты центра департамента труда и социальной защиты населения помогут определить услуги, которые необходимы в каждом конкретном случае. Решать запросы оперативно и эффективно помогает объединенная работа представителей городских ведомств.

