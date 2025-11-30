Форма поиска по сайту

30 ноября, 09:30

Общество

Участники и ветераны СВО из Москвы могут получить помощь специалистов

Волонтеры из Москвы представили проекты на форуме корпоративного добровольческого движения

Крупный конфликт возник из-за выбора председателя в одном из подмосковных товариществ

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 ноября

Конфликт в подмосковном ТСН произошел из-за смены председателя по поддельным документам

Десятки компаний представили программы стажировок на карьерном форуме-выставке в Москве

Метеоролог дал прогноз погоды на заключительный день осени в Москве

"Новости дня": москвичам рассказали о мошеннических схемах при покупке икры через интернет

"Новости дня": новый образовательный комплекс открыли в районе Раменки

Единый центр поддержки участников СВО в столице помогает ветеранам вернуться к привычной мирной жизни, а действующим участникам решить возникающие вопросы.

Специалисты центра департамента труда и социальной защиты населения помогут определить услуги, которые необходимы в каждом конкретном случае. Решать запросы оперативно и эффективно помогает объединенная работа представителей городских ведомств.

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

