30 ноября, 09:30Общество
Участники и ветераны СВО из Москвы могут получить помощь специалистов
Единый центр поддержки участников СВО в столице помогает ветеранам вернуться к привычной мирной жизни, а действующим участникам решить возникающие вопросы.
Специалисты центра департамента труда и социальной защиты населения помогут определить услуги, которые необходимы в каждом конкретном случае. Решать запросы оперативно и эффективно помогает объединенная работа представителей городских ведомств.
