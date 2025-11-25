Форма поиска по сайту

25 ноября, 12:21

Общество

Минобрнауки запустит курс о семейных ценностях

Фото: depositphotos/kasto

В России появится Школа будущих родителей для студентов российских вузов. Программа начнет работать в 2026 году в рамках проекта "Поддержка семьи", сообщили "Ведомостям" в пресс-службе министерства науки и высшего образования.

Программа будет реализована в смешанном формате. Часть занятий пройдет очно, часть – онлайн. Участников курса научат основам ухода за ребенком, организации семейной жизни и ведению семейного бюджета. Кроме того, в рамках неформальных диалогов студенты смогут получить консультации у репродуктологов, педиатров и психологов.

Среди участников курса будут и семьи. По данным Минобрнауки, в российских вузах обучается около 50 000 студенческих семей, из них родителями стали 13 000 пар.

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает курс полезным. По его словам, многие молодые люди не имеют опыта ухода за маленькими детьми, поскольку выросли в семьях без младших братьев и сестер.

В то же время профессор Финансового университета Александр Сафонов полагает, что информирование студентов даст лишь дополнительные знания, но не изменит их представления о построении семьи. Эксперт подчеркивает, что студенты – уже сложившиеся личности.

Доцент кафедры демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М. В. Ломоносова Юлия Узкая отмечает, что важно работать с репродуктивными установками гораздо раньше. Тем не менее она считает создание курсов для студентов правильным шагом, поскольку молодым людям часто не хватает проверенной информации о вынашивании ребенка, родах и послеродовом периоде.

Заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Центра социального анализа и прогнозирования ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС Алла Макаренцева полагает, что подобные меры могут поддержать репродуктивные намерения молодых родителей, например повысить вероятность рождения второго или третьего ребенка. При этом они вряд ли существенно повлияют на студенток, не планирующих материнство.

Ранее Минобрнауки России рассматривало проект о применении искусственного интеллекта в сфере высшего образования и науки. В министерстве отметили, что это позволит сократить рутинную нагрузку у студентов и поможет в развитии социальных навыков.

образованиеобщество

