В Москве пройдет карьерный форум для молодых соискателей

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Молодых москвичей приглашают посетить форум-выставку "Город. Карьера. Бизнес", который пройдет на территории кластера "Ломоносов" 29 и 30 ноября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участники смогут ознакомиться с десятками вакансий и стажировок, послушать лекции блогеров и экспертов, а также принять участие в мастер-классах и получить персональные консультации.

"Молодому поколению важно пробовать себя в разных направлениях. Программа нашего форума будет разделена на три трека: работу в найме, городскую службу и собственное дело. Участники смогут примерить профессию с помощью VR-технологий, получить обратную связь от ведущих работодателей и построить карьерную дорожную карту", – отметила глава комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Участие в мероприятии смогут принять молодые специалисты, студенты и выпускники вузов и колледжей в возрасте от 16 до 35 лет. Форум-выставка будет открыта с 12:00 до 20:00. Для посещения понадобится регистрация на портале "Молодежь Москвы".

Для удобства посетителей будет работать специальный чат-бот, который, анализируя интересы участников, предложит им наиболее подходящие блоки программы и расскажет о возможностях.

В рамках программы гости смогут изучить актуальные вакансии и стажировки от работодателей по трем направлениям. Например, в треке "Карьера" будут представлены возможности в коммерческих организациях, в "Городе" – в правительстве Москвы, а трек "Бизнес" позволит узнать о стартапах и стажировках в них, а также оценить свои навыки и определить шаги для создания собственного проекта.

Помимо этого, форум-выставка будет включать в себя лекции и панельные дискуссии. В частности, 29 ноября блогер Александр Бударин расскажет, как превратить хобби в карьеру, а блогер Максим Лутчак, который также выступит в качестве модератора панельной дискуссии с представителями столичного правительства Москвы, расскажет о работе и ценностях поколения Z. В свою очередь, психолог и телеведущая Аннета Орлова раскроет секреты успешной самопрезентации.

30 ноября представители Сбербанка будут ждать участников на панельной дискуссии, а исполнительный директор блока "Дом" ВЭБ.РФ Александр Мачевский – на лекции для новичков в профессиональной сфере. Вместе с тем блогер Екатерина Конасова расскажет о том, как различить реальность и иллюзии, с которыми часто сталкиваются молодые люди в погоне за успехом.

Блок мастер-классов начнется 29-го числа в мастерской профессионального развития. Например, психолог и профориентолог Виктория Ким объяснит, как понимание своих интересов помогает найти карьерный путь, а основатель одного центра профориентации и карьеры Ольга Голубева научит составлять сильное резюме.

Вместе с тем супервизор Международной ассоциации независимых карьерных консультантов Екатерина Самодумова поделится секретами, как стать незаменимым специалистом в эпоху технологий. Кроме того, в этот же день всех желающих будут ждать занятия от VK.

На следующий день руководитель центра карьеры одного образовательного холдинга Екатерина Боровец расскажет, как составить резюме и сопроводительное письмо, чтобы привлечь внимание рекрутера. Вместе с руководителем направления обучения и развития крупной фармкомпании Анной Шевченко гости смогут разработать план для достижения карьерных целей и получения работы мечты, а карьерный коуч Екатерина Лапина поделится, как успешно пройти собеседование и получить приглашение на работу.

С 13:00 до 18:30 гости смогут посетить практические мастер-классы, среди которых "Генеративный дизайн личного бренда", "Чат-бот за час: создание телеграм-бота на Python" и "Prompt-мастер: искусство общения с искусственным интеллектом".

Также с 12:00 до 20:00 все желающие смогут получить консультацию у карьерных консультантов и профориентологов. Специалисты помогут оценить сильные стороны, определить профессиональные цели и разработать план их достижения. В частности, под руководством эксперта посетители смогут не только проанализировать или составить резюме, но и представить его работодателю. Для создания индивидуальной карьерной траектории будут использованы современные методики, включая арт-терапию, метафорические карты и профориентационные игры.

Кроме того, на форуме-выставке каждый участник сможет оценить свои компетенции и навыки с помощью нейротехнологий. Тестирование включает глубокий анализ мозговой активности, а дипломированный профориентатор предоставляет детальный отчет.

Там же горожане проверят силы и соответствие требованиям рынка труда, сдав добровольный квалификационный экзамен. Всего для участников подготовят тесты по более чем 70 профессиям, охватывающим 7 ключевых направлений: инженерия и строительство, менеджмент, маркетинг и коммуникационные технологии, экономика, финансы и аналитика, цифровые технологии, услуги для населения и креативные индустрии. За успешную сдачу организаторы будут вручать сертификаты, подтверждающие уровень компетенций, а также рекомендации для трудоустройства в компаниях-партнерах.

В рамках мероприятия гости также получат консультации по запуску собственного проекта через программу поддержки технологического предпринимательства "Академия инноваторов". Причем резиденты программы представят свои разработки и расскажут о вакансиях для стажировок. Среди их проектов:



"Повузам" – агрегатор экскурсий по высшим учебным заведениям;

"ОП IoT" – инновационная платформа, предназначенная для эффективного обучения разработке и программированию IoT-устройств;

PonyBot – настольный 3D-принтер с технологией FDM.

Вместе с тем для гостей форума будут организованы велком-тренинги от крупных работодателей, где молодые москвичи смогут узнать об истории компаний, их ценностях и возможностях. Спикерами на этих тренингах выступят представители организаций.

Ранее в столице впервые прошли пять нетворкинг-сессий для молодежи, в рамках которых участники смогли познакомиться с возможностями для профессионального развития и реализации собственных проектов. Эксперты рассказали о стипендиях правительства Москвы и инициативах, включая "Студенческие парламентские клубы", "Новые медиа", "Спецкор" и "Школу дебатов".