Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 13:05

Общество

Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций по питанию в Новый год

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Роспотребнадзор предупредил россиян о некоторых пищевых привычках, способных негативно повлиять на здоровье в Новый год, сообщает издание "Абзац".

В ведомстве отметили, что увлечение майонезом опасно из-за его высокой энергетической ценности. В качестве альтернативы специалисты рекомендуют использовать низкокалорийные соусы и заправки. Особое внимание уделено сочетанию продуктов. Употребление сладких фруктов, в частности винограда и бананов, в середине приема пищи может спровоцировать вздутие живота.

Для профилактики переедания Роспотребнадзор советует включать в рацион свежие овощи, богатые клетчаткой. Кроме того, чтобы помочь организму эффективнее выводить токсины, рекомендуется сократить потребление алкоголя и газированных напитков, а также ограничить употребление маринованных, копченых, жареных и соленых блюд.

Не менее важно соблюдать правила гигиены при приготовлении и приеме пищи. В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо мыть руки и продукты перед едой, дезинфицировать ножи и разделочные доски после контакта с сырым мясом.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков разъяснил сроки хранения красной икры. Согласно ГОСТу, в закрытой банке она может храниться в холодильнике до года. При этом специалист уточнил, что срок годности может варьироваться в зависимости от способа консервации продукта.

Читайте также


обществоеда

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика