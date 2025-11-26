Форма поиска по сайту

26 ноября, 14:50

Экономика

Шапошников: Москва сохранит налоговые льготы для стратегически важных отраслей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мосгордума в рамках заседания приняла ряд поправок в сфере налогообложения, которые направлены на стимулирование отдельных отраслей городской экономики. Столица решила сохранить льготы для значимых социальных и инфраструктурных объектов, сообщил председатель законодательного органа Алексей Шапошников.

"Это продолжение системной и комплексной работы, благодаря которой Москва демонстрирует высокую устойчивость в условиях внешних вызовов. Предлагаемые поправки в налоговое законодательство решают две ключевые задачи: поддержку стратегически важных для города направлений и адаптацию регионального законодательства к изменениям федерального", – отметил он.

По словам Шапошникова, также вносятся изменения в регулирование патентной системы налогообложения, в связи с которыми вводятся ограничения по площади аренды недвижимости до 600 квадратных метров.

Кроме того, Москва актуализирует список видов деятельности. Из него уберут невостребованные направления и уточнят размер потенциального дохода для такси. Как подчеркнул председатель Мосгордумы, благодаря этому удастся сделать патентную систему более справедливой и прозрачной. В результате из перечня исключат деятельность по оказанию услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров, а также деятельность легкового такси с привлечением наемных работников.

"Отдельно отмечу важные корректировки по налогу на имущество. Мы исключаем объекты незавершенного строительства многоквартирных домов из-под действия повышенной ставки, что поддержит девелоперов и поможет избежать роста конечной стоимости жилья", – уточнил он.

Более того, уточняется список объектов, которые облагаются по кадастровой стоимости.

Ранее Сергей Собянин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения", продлевающий действие ключевых налоговых льгот для различных отраслей экономики столицы. Согласно ему, до конца 2030 года сохранены льготы по торговому сбору для продавцов книг, газет и журналов; кинотеатров, театров, музеев и цирков; торговли через объекты со специализацией "Печать"; парикмахерских, салонов красоты и химчисток; ремонтных мастерских (обуви, часов, ювелирных изделий); религиозных организаций.

