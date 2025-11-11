Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2026–2028 годы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства города.

До этого закон о столичном бюджете был принят депутатами Московской городской думы. Парламентарии приняли документ без поправок. Согласно утвержденному бюджету, доходы в 2026 году составят почти 5,94 триллиона рублей, в 2027-м – около 6,37 триллиона рублей, а в 2028 году – почти 6,87 триллиона.

При этом расходы на 2026–2028 годы запланированы в объеме около 6,39 триллиона, более 6,74 триллиона и почти 7,06 триллиона рублей соответственно. Таким образом, дефицит бюджета в 2026 году составит почти 448 миллиардов рублей, в 2027-м – около 372,6 миллиарда, а в 2028-м – почти 194,5 миллиарда рублей.

При этом бюджет сохраняет программный характер и преемственность с финансовыми документами города прошлых лет. Также он обеспечивает реализацию стратегии развития Москвы до 2030 года. В частности, свыше 90% средств планируется направить на 13 государственных программ.

Вместе с тем бюджет подразумевает, что столица сохранит позитивную динамику социально-экономического развития. На протяжении ближайших лет росту доходов Москвы должны будут способствовать меры, направленные на комплексное развитие инфраструктуры, увеличение инвестиций, поддержку бизнеса и создание высокотехнологичных производств.

Кроме того, город продолжит оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО и членам их семей. Сохранится и реализация социальных программ для пенсионеров и семей с детьми, проживающих в Москве. Также в бюджете заложены средства, за счет которых будут увеличены зарплаты работников бюджетной сферы.

Основу бюджета Москвы составляет социальная поддержка населения, заявлял ранее доктор исторических наук Антон Бредихин. Власти города заложили средства на поддержку как многодетных семей, так и пенсионеров. Кроме того, перед столицей стоит задача максимально повысить уровень благосостояния граждан.

