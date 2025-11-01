Эксперт Бредихин: социальная поддержка – это основа бюджета Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Основу бюджета Москвы составляет социальная поддержка населения. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал доктор исторических наук Антон Бредихин.

Он подчеркнул, что поддержка многодетных семей, пенсионеров и участников СВО заложена в городской бюджет.

"Вот они сейчас приоритетные направления, которые будут финансироваться всеми субъектами РФ. <...> Задача складывается в том, чтобы максимально повысить уровень благосостояния наших сограждан", – сказал Бредихин.

Эксперт также обратил внимание, что повышение инвестиционной привлекательности столицы происходит постоянно. Кроме того, по его словам, необходимо показывать открытость города для бизнеса из других регионов.

"(Москва. – Прим. ред.) способна к тому, чтобы максимально вовлекать в финансовые процессы и других участников. А не остаться какой-то замкнутой экономической системой", – заключил Бредихин.

Московская городская дума (МГД) ранее приняла бюджет столицы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В соответствии с документом, доходы в следующем году составят 5,9 триллиона рублей, в 2027-м – 6,4 триллиона рублей, а в 2028-м – 6,9 триллиона рублей. Расходы, в свою очередь, запланированы на уровне 6,4, 6,7 и 7,1 триллиона рублей соответственно.

Половина от этих средств будет направлена на социальные нужды. В 2026-м эта цифра составит 3,2 триллиона рублей, что на 15% больше показателей 2025 года.