Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московская городская дума (МГД) приняла бюджет столицы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщается на сайте МГД.
Ранее проект бюджета поддержала комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике, рекомендовав принять его. Контрольно-счетная палата и Общественная палата Москвы провели экспертизу проекта бюджета и поддержали это решение, не найдя нарушений.
Доходы бюджета столицы в ближайшие 3 года вырастут на свыше 6%, заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова. Всего доходы в 2026 году составят 5,9 триллиона рублей, в 2027-м – 6,4 триллиона рублей, в 2028-м – 6,9 триллиона рублей.
В свою очередь, расходы запланированы на уровне 6,4, 6,7 и 7,1 триллиона рублей соответственно. В ближайшие 3 года основными расходами будет обеспечение надежной социальной защиты москвичей, программа реновации жилья, поддержка участников СВО и членов их семей, повышение качества и доступности услуг, реализация масштабных проектов по развитию инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной среды и поддержка реального сектора экономики.
В 2026 году половина от всех расходов столичного бюджета будет направлена на социальные нужды – 3,2 триллиона рублей, что на 15% больше 2025 года. Предполагается, что доля программных расходов превысит 90%, а доля бюджета развития составит 47% от общего объема. На образование потратят 815 миллиардов рублей, на здравоохранение – 615 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – более 1 триллиона рублей.
В ходе голосования за принятие бюджета высказались 42 депутата Мосгордумы, воздержались 2.
Ранее Сергей Собянин назвал создание социальной инфраструктуры главной задачей инвестпрограммы Москвы. За 3 года в столице планируется построить более 1 тысячи городских объектов, на возведение которых выделено почти 3 триллиона рублей.
Это составляет 47% расходной части городского бюджета. На реализацию проектов Адресной инвестиционной программы города пойдут 1,2 триллиона рублей. Остальные 1,8 триллиона рублей планируется потратить на мероприятия по реновации, капремонту, комплексного развития районов.
