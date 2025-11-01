В Общественной палате назвали цифровую экосистему Москвы одной из лучших в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичная цифровая экосистема является одной из лучших в мире, заявил председатель комиссии Общественной палаты Москвы по молодежной политике и спорту, проректор по молодежной политике Московского авиационного института Сергей Куликов.

"Такое количество цифровых сервисов, которые правительство города предлагает жителям через портал mos.ru, через госуслуги, через другие <…> порталы, мне кажется, практически нигде в мире нет", – заявил он в беседе с Агентством "Москва".

Куликов подчеркнул, что цифровое взаимодействие позволяет решать самые актуальные задачи в самые кратчайшие сроки, что показали практика и опыт, в частности пандемии COVID-19.

"Это прежде всего получение вовремя документов, без проволочек, <…> и другие опции, которые позволяют комфортно существовать в нашем городе. Поэтому, мне кажется, что без развития цифровой среды, без ее поддержки на высоком государственном уровне невозможно развитие города", – добавил представитель ОП.

Кроме того, в Москве проживают самое большое количество молодых граждан, и именно от их развития, компетенций и навыков зависит будущее не только столицы, но и всей страны. Поэтому правительство города уделяет большое внимание развитию работы именно с молодежью.

"Это прежде всего финансирование, создание различных пространств, коворкинг-зон, центров, где молодежь может получать опыт, знания, навыки, хард, софт скиллы, чтобы развиваться на благо нашего города", – высказался председатель комиссии ОП.

Также Куликов добавил, что Москва носит имя молодежной столицы России. Он указал, что большие суммы заложены в городской бюджет именно на реализацию молодежной политики, что в итоге должно привести к тому, чтобы молодые люди Москвы развивались и были достойны России.

В это же время бюджет из года в год носит человекоориентированный характер, а забота о жителях и городе является приоритетом деятельности правительства и мэра столицы, подчеркнул представитель ОП.

"Все эти основные направления позволяют формировать жизнь наших москвичей комфортней, и все это сейчас самая актуальная задача, поэтому нет ничего удивительного, что именно на эти основные направления сегодня в бюджете города Москвы делается основной упор", – отметил Куликов.

Московская городская дума (МГД) 1 ноября приняла бюджет столицы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Доходы в следующем году составят 5,9 триллиона рублей, в 2027-м – 6,4 триллиона рублей, а в 2028-м – 6,9 триллиона рублей. Расходы, в свою очередь, запланированы на уровне 6,4, 6,7 и 7,1 триллиона рублей соответственно.

В следующем году половина от всех расходов столичного бюджета будет направлена на социальные нужды – 3,2 триллиона рублей, что на 15% больше 2025 года. На образование потратят 815 миллиардов рублей, а на здравоохранение – 615 миллиардов рублей.

