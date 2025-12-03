Средства ПВО уничтожили 37 беспилотников над тремя регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами вечером 3 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью – 31 аппарат. Еще по три БПЛА было ликвидировано в Воронежской и Ростовской областях. Вражеские дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее в Воронежской области из-за атаки украинских беспилотников были повреждены резервуары с топливом. По данным местных властей, повреждения незначительны, пострадавших нет. Возгорания на месте ЧП не произошло.

Еще одна атака БПЛА произошла до этого в Тамбовской области. После падения обломков беспилотника началось возгорание на местной нефтебазе. К тушению огня были привлечены все необходимые силы и средства.