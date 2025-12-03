Средства ПВО сбили ночью 102 беспилотника над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России в ночь на среду, 3 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 26 дронов сбили в Белгородской области, 22 – в Брянской, 21 – в Курской, 16 – в Ростовской, 7 – в Астраханской, 6 – в Саратовской, а также еще 4 БПЛА – в Воронежской области.

Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в Тамбовской области, которое произошло в результате падения обломков беспилотника. На место ЧП прибыли пожарные и представители правоохранительных органов.

В ночь на 2 декабря силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белокалитвинском и Шолоховском районах Ростовской области. В результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал.