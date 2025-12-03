В Воронежской области повреждены резервуары с топливом из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Воронежской области из-за атаки украинских беспилотников были повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу региона Александра Гусева.

В своем телеграм-канале губернатор рассказал, что повреждения незначительны, пострадавших нет. Также он добавил, что возгорания не произошло.

Ранее пожар произошел на нефтебазе в Тамбовской области после падения обломков БПЛА. На место ЧП прибыли пожарные и представители правоохранительных органов. К тушению огня привлечены все необходимые силы и средства.

Ночью 3 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. 26 дронов сбили в Белгородской области, 22 – в Брянской, 21 – в Курской, 16 – в Ростовской, 7 – в Астраханской, 6 – в Саратовской, а также еще 4 БПЛА – в Воронежской области.

