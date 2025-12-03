"Новости дня": новые переходы и трамвайные платформы появились в Таганском районе

В Таганском районе Москвы добавили 4 трамвайные платформы и 18 новых пешеходных переходов. Теперь пассажиры из вагона попадают сразу на платформу, откуда можно безопасно перейти дорогу.

Пешеходные переходы позволяют быстрее добираться до социальных объектов, магазинов и достопримечательностей. Благодаря им появились короткие пути к станциям метро "Пролетарская" и "Крестьянская Застава", Воскресенскому собору, Таганскому парку и другим важным точкам.

Путь к причалу Новоспасский стал короче на 100 метров, а жителям больше не нужно спускаться в подземный переход. Подробнее – в программе "Новости дня".