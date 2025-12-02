Собянин: в СВАО завершено 50 комплексных проектов улучшения дорожного движения

На северо-востоке Москвы с начала года реализовали 50 комплексных проектов, направленных на улучшение дорожной ситуации. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, речь идет об обустройстве 30 пешеходных переходов, 7 островков безопасности и нанесении вафельной разметки на 3 перекрестках.

Значительно увеличено количество машино-мест на парковках. Возле социальных объектов на 2 участках снижена максимальная разрешенная скорость с 60 до 30 километров в час для повышения уровня безопасности. Кроме того, на 7 участках магистралей организованы дополнительные полосы движения.

