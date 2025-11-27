В Москве завершена подготовка к строительству моста в сторону Филевского Парка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве окончена подготовка к возведению пешеходного моста, который соединит Мнёвниковскую пойму и Филевский Парк. Полностью завершить работы планируется в 2027 году, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Пешеходный мост расположится в восточной части Мнёвниковской поймы и соединит эту территорию с районом Филевский Парк. Сейчас здесь начались буронабивные работы для монтажа искусственных полуостровов. Позже на них установят краны, при помощи которых будет проводиться укрупнительная сборка пролетных строений", – пояснил вице-мэр.

Протяженность сооружения составит около 200 метров, а ширина – почти 12 метров. Мост будет выполнен в серых оттенках с красными конструктивными акцентами.

По словам главы столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, сооружение станет вторым на территории Мнёвниковской поймы. В настоящее время в западной части района специалисты строят пешеходный мост в сторону Крылатского.

"Новые мосты не только обеспечат удобные переходы, но и станут визитными карточками города и яркими акцентами Мнёвниковской поймы", – отметил он.

Как подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, возведение мостов находится на контроле у комитета. В рамках первой выездной проверки сооружения в сторону Филевского Парка инспекторы проанализировали соответствие выполненных работ требованиям документации.

Гендиректор АО "Дороги и Мосты" (Нацпроектстрой) Михаил Григорьев добавил, что новый пешеходный мост будет включен в прогулочный маршрут, который соединит жилые кварталы в районе станции "Терехово" Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы. В настоящее время смонтировано свыше половины пролетного строения моста, расположенного в створе Новозаводской улицы. Конструкция возводится "в навес", то есть прямо над водой. Это позволяет не приостанавливать движение электросудов по Москве-реке.

