"Моя Москва": Эдуард Флеров. Часть 1

Эдуард Флеров вырос не в творческой среде, а в семье ученых. Однако по пути родителей он не пошел – долго искал себя, перепробовав разные профессии, пока не понял, что хочет стать актером. Это решение привело его из Красноярска в Ленинград, где он поступил в институт театра, музыки и кинематографии. С началом нового века артист переехал в Москву, и с этого момента его жизнь резко изменилась.

На прогулке по Красносельскому району Флеров признается, что у него общего с певцом Константином Кинчевым, вспомнит, с чего начались его мечты о жизни в столице, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".