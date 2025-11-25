"Моя Москва": Екатерина Вуличенко. Часть 2

В детстве актриса Екатерина Вуличенко мечтала стать военным, разведчиком или космонавтом, как Юрий Гагарин. Однако однажды в ее школе появились сотрудники Киностудии имени Горького и пригласили на пробы в детский юмористический журнал.

На прогулке по Останкинскому району столицы актриса расскажет о первых творческих разочарованиях, признается, куда больше всего мечтала попасть на ВДНХ, и откроет другие тайны своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".