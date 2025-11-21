Форма поиска по сайту

21 ноября, 15:42

Культура
Актриса Арзамасова: команда "Папиных дочек" спокойно реагирует на критику

Актриса Арзамасова рассказала о реакции на критику "Папиных дочек"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

У команды проекта "Папины дочки" не портится настроение от критики их работы, заявила актриса Елизавета Арзамасова изданию "Абзац".

На форуме "Технология добра" она прокомментировала негативную реакцию поклонников на продолжение проекта. Сериал впервые вышел на экраны в 2007 году. Спустя 18 лет создатели картины решили снять продолжение истории, где показывается жизнь уже повзрослевших героинь.

"Любая критика имеет право быть", – сказала Арзамасова.

В 2023 году вышел сериал "Папины дочки. Новое". В нем сюжет разворачивался вокруг Вениамина Васильева, который, как и его тесть Сергей Васнецов много лет назад, стал многодетным отцом-одиночкой. Его супруга Дарья покинула семью, не справившись со своими обязанностями.

В 2025-м состоялась премьера полнометражного фильма "Папины дочки. Мама вернулась", который стал продолжением вышеуказанного сериала. В нем Дарья возвращается к Вениамину. Им предстоит найти общий язык, чтобы восстановить разрушенные отношения.

