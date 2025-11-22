Новое арт-пространство появилось на Новоалексеевской улице в Москве

Новое арт-пространство появилось в деловом квартале "Серебряный фонтан" на Новоалексеевской улице в Москве. Новая точка притяжения появилась на территории бывшей Алексеевской водоподъемной станции.

Это и галерея современного искусства, и полноценная образовательная площадка для экскурсий и лекций. Первой выставкой стала "Эсхатология XXI века" художника Ивана Коршунова.

