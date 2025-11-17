Форма поиска по сайту

17 ноября, 23:45

Премьера спектакля "Диалог с ласками" состоялась в театре в Хамовниках

Премьера спектакля "Диалог с ласками" состоялась в театре в Хамовниках

Премьера спектакля "Диалог с ласками" режиссера Михаила Барщевского состоялась в театре в Хамовниках. Он поднимает философские вопросы о социальных ролях и масках, которые надевают люди.

Главные герои – медиамагнат и девушка легкого поведения. На первый взгляд, люди из разных миров, но у них есть нечто общее. Об этом предстоит задуматься зрителям. Главные роли исполнили Олег Царев и Мария Филиппович.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

