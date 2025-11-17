17 ноября, 10:09Культура
Свыше 2 тысяч заявок поступило на участие в проекте "Музыка в метро"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 2 тысяч заявок подали на участие в 8-м сезоне проекта "Музыка в метро". На Южном речном вокзале столицы уже стартовали открытые прослушивания, передает портал мэра и правительства столицы.
В течение 5 дней представительное жюри, включающее артистов, продюсеров, деятелей культуры, участников проекта "Активный гражданин", а также представителей Московского международного дома музыки и лейбла VK Records, будет оценивать выступления.
Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, проект, созданный девять лет назад, продолжает расширяться: на сегодняшний день в нем участвуют более 400 исполнителей, а концерты проходят ежедневно на более чем 40 площадках.
"По поручению Сергея Собянина мы активно развиваем проект "Музыка в метро". Желаю всем участникам вдохновения и удачи", – отметил вице-мэр.
В 2025 году для юных музыкантов открылась новая площадка на станции метро "Лубянка", где дети могут выступать в сопровождении родителей или официальных представителей. Проект развивается и расширяет возможности для участников, предлагая пассажирам живую музыку.
Ранее сообщалось, что проект "Музыка в метро" за 9 лет провел свыше 450 тысяч живых выступлений более чем на 40 площадках столичного метро и транспортных узлов. По словам Собянина, ежедневно представляют около 200 концертов различных музыкальных направлений, а все исполнители проходят профессиональный отбор.