Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 13:15

Шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук рассказала, почему день рождения для нее стал особенным праздником

Певица Юлия Ковальчук рассказала, почему день рождения для нее стал особенным праздником

Особняк Диброва в Подмосковье выставили на продажу за 570 млн рублей

"Московский патруль": суд начал процесс по делу о хищении более 300 млн руб у Долиной

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу о краже у вдовы Александра Градского

Апелляцию по делу о наследстве Александра Градского рассмотрели в Мосгорсуде

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу о наследстве Александра Градского

Блогер Мусаэлян снимал интимные свидания без согласия девушек

Мария Миногарова вышла замуж за актера Александра Горчилина в третий раз

"Интервью": Гарик Burito – о том, зачем спал в песочнице

Актера Романа Попова проводили в последний путь

Певица Юлия Ковальчук рассказала, почему день рождения для нее стал особенным днем и как его нужно праздновать. По ее словам, день рождения – это энергетически сильный день, когда вокруг много внимания и тепла от близких.

Она отметила, что его обязательно нужно отмечать, даже просто дома за столом в кругу семьи. Певица добавила, что очень важно чувствовать эту поддержку.

Большое интервью с Юлией Ковальчук выйдет в среду, 12 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика