Певица Юлия Ковальчук рассказала, почему день рождения для нее стал особенным праздником

Певица Юлия Ковальчук рассказала, почему день рождения для нее стал особенным днем и как его нужно праздновать. По ее словам, день рождения – это энергетически сильный день, когда вокруг много внимания и тепла от близких.

Она отметила, что его обязательно нужно отмечать, даже просто дома за столом в кругу семьи. Певица добавила, что очень важно чувствовать эту поддержку.

