Актер Попов распорядился развеять свой прах над Черным морем

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актера Романа Попова кремируют после прощания, а его прах развеют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга артиста, комика Оганеса Григоряна.

По словам Григоряна, актер хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем.

Кроме того, Григорян сообщал, что последний раз встречался с Поповым около 1,5 месяца назад, когда приезжал проведать артиста. По его словам, актер много шутил, строил планы и думал о предстоящих проектах.

О смерти Попова на 41-м году жизни стало известно 28 октября. Причиной стали осложнения после проведенной химиотерапии. Еще в 2018 году у актера нашли онкологию и провели операцию по удалению злокачественной опухоли. Но в 2025 году у него произошел рецидив.

Зрителям Попов в первую очередь запомнился по роли следователя Мухича из сериала "Полицейский с Рублевки" и его спин-оффа "Детективное агентство Мухича".

