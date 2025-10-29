Актер Роман Попов умер от осложнений после химиотерапии

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Причиной смерти актера Романа Попова стали осложнения после проведенной химиотерапии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале артиста.

Он ушел из жизни во время пребывания в подмосковной больнице. Также в публикации сказано, что у актера остались трое детей: сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет.

О смерти Попова стало известно 28 октября. Ему было 40 лет. Прощание с актером состоится 1 ноября в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.

В 2018 году актеру диагностировали онкологию и провели операцию по удалению злокачественной опухоли. Однако в 2025 году произошел рецидив. В результате Попов полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение на левом глазу.

Со слов подруги семьи артиста, перед смертью он был подключен к аппарату ИВЛ и находился в тяжелом состоянии.