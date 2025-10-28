Режиссер "Полицейского с Рублевки" высказался об умершем Попове

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Скончавшийся актер Роман Попов никогда не страдал звездной болезнью, несмотря на всенародную известность, рассказал режиссер сериала "Полицейский с Рублевки" Илья Куликов, передает News.ru.

Он объяснил это тем, что актер пришел в карьеру "из юмора". Попов был обычным человеком без самомнения, поэтому с ним было невероятно просто работать.

"Попов был добрейшей души человеком, всегда готовым всем помочь, никогда никого не обижал. Очень светлый, позитивный, добрый и мягкий, даже в чем-то ранимый, наверное, человек. Очень жаль, что нам приходится с ним проститься", – сказал Куликов.

Своими воспоминаниями также поделился ближайший друг Попова – юморист Оганес Григорян. В беседе с "Вечерней Москвой" он заявил, что знал актера свыше 20 лет.

"Мой ближайший друг, мы прошли с ним много-много всего вместе, в определенный момент времени были очень близки. Поэтому его уход я воспринимаю как потерю очень близкого человека", – рассказал он.

Григорян и Попов одно время были участниками юмористического дуэта, который сначала завоевал популярность в шоу "Камеди Батл", а затем стал выступать в "Камеди клаб".

Снимавшийся вместе с Поповым в комедии "Каникулы президента" актер Александр Самойленко, известный по роли стоматолога в сериале "Папины дочки", сообщил, что не успел тесно пообщаться с коллегой, но у его жены остались о нем только теплые воспоминания.

"Я с Ромой мало был знаком. Моя жена с ним общалась. Я Рому видел, по-моему, один или два раза. Веселый, очень приятный, 40 лет, что это такое вообще? То, что жена про него рассказывала, был очень позитивный, на подъеме, очень трогательный, даже по лицу видно, что был замечательным", – заявил Самойленко изданию "Абзац".

В это же время актриса Юлия Егерева, известная по главной роли в комедии "УничтоЖанна", заявила о профессионализме Попова. Она отметила, что он всегда приходил подготовленный и даже во время съемок работал, превозмогая боль.

"По-доброму злился, когда текст быстро менялся, потому что считал, что недостаточно будет подготовлен. Очень добрый", – сказала Егерева.

Последний раз Попов обращался к своим поклонникам 5 сентября. На видео, опубликованном в его телеграм-канале, актер заявлял о прохождении очередного этапа химиотерапии и благодарил фанатов за сбор средств на его лечение.

"Вы прям какая-то суперсила, большое спасибо всем. Буду держать в курсе, как обычно, своих боев. И не унывайте, все будет хорошо", – сказал тогда Попов, показав "козу" (жест в виде мизинца и указательного пальца, выставленных вверх. – Прим. ред.).

О смерти актера стало известно 28 октября. Попову было 40 лет. Недавно он столкнулся с рецидивом рака головного мозга, который вылечил в 2019 году. В результате болезни актер полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение в левом глазу.

Кинозрителям Попов запомнился по роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки" и его спин-оффе "Детективное агентство Мухича". Также он снимался в фильмах "Девушки бывают разные", "Любовь в нерабочие недели", "Убить босса" и других.

