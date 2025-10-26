Умер актер Геннадий Назаров

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Актер Геннадий Назаров умер в возрасте 58 лет, сообщает пресс-служба московского театра "Мастерская Петра Фоменко".

"Кто-то знает его как актера, ярко выстрелившего в середине 90-х в фильме Петра Тодоровского "Какая чудная игра", – говорится в сообщении.

Подробности его смерти не приводятся.

Назаров родился в 1967 году в Москве. В 1988 году окончил бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища и начал заниматься художественным оформлением спектаклей в театре "Современник". Затем окончил актерское отделение режиссерского факультета РАТИ. Позже участвовал в постановках в Театре на Малой Бронной, Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова".

Кинозрителям он известен по своим ролям в фильмах "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Дети понедельника", "Неудержимый Чижов", "72 метра" и "Внук космонавта". Также Назаров снимался в сериалах "Каменская", "Марш Турецкого", "Дальнобойщики", "Неотложка" и "На вираже".

