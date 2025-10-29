Прощание с актером Романом Поповым состоится в Москве 1 ноября

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прощание с актером Романом Поповым состоится 1 ноября в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, сообщается в телеграм-канале артиста.

Посетить церемонию можно будет с 11:00 до 13:00 по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25. С 13:00 до 14:00 пройдет отпевание, на которое семья актера попросила остаться только родных и близких.

Попов скончался в возрасте 40 лет 28 октября. По словам подруги семьи артиста, перед смертью его состояние было тяжелым, актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В 2018 году Попову диагностировали онкологию и провели операцию по удалению злокачественной опухоли. В 2025 году произошел рецидив. В результате актер полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение на левом глазу.

Зрителям запомнились такие его работы, как сериалы "Полицейский с Рублевки" и "Детективное агентство Мухича", а также фильмы "Девушки бывают разные", "Любовь в нерабочие недели" и "Убить босса".