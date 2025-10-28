Подруга Попова опровергла слухи о коме актера перед смертью

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актер Роман Попов не находился в коме перед смертью. Об этом заявила подруга его семьи Наталья в беседе с ТАСС.

По ее словам, состояние артиста было тяжелым, но он реагировал на внешние раздражители. В частности, мог открыть глаза и взять жену за руку.

"Я не знаю, почему пишут, что он был в коме. У него была ремиссия, и его готовились перевозить в другую больницу на реабилитацию", – сказала она.

Вместе с тем женщина подтвердила, что актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Наталья также назвала предположительные даты прощания и похорон. Церемонии могут состояться 1–2 ноября, однако окончательно решение еще не принято.

О крайне тяжелом состоянии Попова перед смертью писал телеграм-канал Mash. По утверждению журналистов, организм артиста не реагировал на проводимое лечение.

Рак мозга ему диагностировали в 2018 году. Тогда он прошел операцию по удалению злокачественной опухоли. В августе 2025 года артист столкнулся с рецидивом. В результате болезни он полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение в левом глазу.

Попов скончался 28 октября. На момент смерти ему было 40 лет. Кинозрителям актер запомнился по роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки" и его спин-оффе "Детективное агентство Мухича". Также он снимался в фильмах "Девушки бывают разные", "Любовь в нерабочие недели", "Убить босса" и других.

