"Абзац": актер Роман Попов оставил наследникам три квартиры и загородный дом

Фото: телеграм-канал "Роман Попов Official"

Актер Роман Попов оставил в качестве наследства две квартиры в Москве, одну – в Сочи и загородный дом в Подмосковье. Об этом сообщает издание "Абзац".

По данным журналистов, таунхаус был выставлен на продажу за 54 миллиона рублей, чтобы оплатить лечение артиста. Тем не менее объект еще не реализован.

Как считает адвокат Александр Бенхин, недвижимость унаследуют супруга и дети артиста.

"Если живы оба родителя, которые теоретически могут на что-то претендовать, они откажутся в пользу внуков. Мой прогноз: все спокойно и цивилизованно отойдет вдове, сыну и двум дочерям", – рассказал юрист.

Также, по мнению Бенхина, Попов мог составить завещание, поскольку знал о своем диагнозе.

О смерти Попова стало известно 28 октября. Ему было 40 лет. Причиной его ухода из жизни стали осложнения после проведенной химиотерапии.

В 2018 году актеру диагностировали онкологию и провели операцию по удалению злокачественной опухоли. Однако в 2025 году произошел рецидив. В результате Попов полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение на левом глазу.

Прощание с артистом состоится 1 ноября в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Посетить церемонию можно будет с 11:00 до 13:00 по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25.

