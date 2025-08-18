Актриса Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз

Фото: телеграм-канал "Анна Цуканова-Котт"

Российская актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз, за продюсера Михаила Врубеля, сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал артистки.

"Свадьба была камерная, только для нас двоих", – уточнила Цуканова-Котт.

Актриса также рассказала о выборе свадебного платья, которое купила в первом же салоне. По ее словам, она зашла в магазин и примерила несколько нарядов. Ей понравился третий, после чего она сразу же его приобрела.

"В салоне мне сказали, что я самая быстрая невеста, которую они видели", – добавила актриса.

