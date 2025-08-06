Поймавшая букет невесты Бузова заявила о скором замужестве

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Olga Buzova

Певица и телеведущая Ольга Бузова поймала букет невесты в кафе и заявила, что следующая выйдет замуж. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на блог артистки.

По словам певицы, она находилась в одном из заведений, когда к ней подошла поклонница, у которой была свадьба. Она предложила Бузовой свои цветы в подарок, однако телеведущая попросила невесту бросить букет.

"Я поймала! Главная интрига – кто же муж? Получается, я следующая", – сказала она.

Бузова поблагодарила девушку и пожелала ей любви и детей.

Ранее певец Алексей Воробьев впервые показал обручальные кольца с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. По данным СМИ, пара поженилась весной этого года. Их отношения начались зимой, примерно в то же время, когда они участвовали в шоу "Фантастика". После этого Воробьева и Гарифуллину замечали вместе в Москве и Вене.

