Актриса Саша Бортич раскрыла отношения с Давидом Сократяном

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Саша Бортич раскрыла отношения с актером сериала "Трудные подростки" Давидом Сократяном, опубликовав совместные фотографии в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На черно-белых снимках пара запечатлена во время поцелуя и объятий. В подписи к публикации Бортич заявила, что фото стало рекламой фотоателье.

"Позвали мне в партнеры какого-то парня, попросили изобразить влюбленных. Кажется, получилось", – добавила она.

Поклонники актрисы в комментариях написали, что рады за пару, и пожелали им любви. Там же Сократян поблагодарил артистку за совместную работу над "рекламой".

Ранее певец и актер Алексей Воробьев впервые показал обручальные кольца с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. По данным СМИ, пара поженилась весной этого года. Их отношения начались зимой, примерно в то же время, когда они участвовали в шоу "Фантастика". После этого Воробьева и Гарифуллину замечали вместе в Москве и Вене.