Московский суд отказал Джигурде в повторном иске о наследстве

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Московский суд прекратил производство по иску артиста Никиты Джигурды к нотариусу из-за наследства, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Джигурда обратился в суд с иском о признании права собственности на имущество в порядке наследования и обязании нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство. В апреле 2023 года производство было прекращено, определение вступило в силу.

После этого артист обратился в суд с аналогичным иском, хотя закон запрещает подавать заявление по основаниям, которые уже рассматривались в суде ранее. Из-за этого производство по заявлению Джигурды было прекращено.

Артист также обращался в Конституционный суд России. СМИ, ссылаясь на адвоката Джигурды, сообщали, что он хотел оспорить конституционность нормы Гражданского кодекса РФ об основаниях наследования, но получил отказ.

Речь идет о наследстве, которое Джигурде и его супруге Марине Анисиной завещала предпринимательница Людмила Браташ, которая ушла из жизни в 2016 году. Их связывали дружеские отношения.

Однако у Браташ была другая наследница, ее родная сестра Светлана Романова. Она инициировала иск о том, что наследницей является именно она и суд встал на ее сторону. Разбирательства по этому вопросу тянутся почти 10 лет.

В июне певица Анна Седокова заявила права на наследство своего бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. Адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова объяснила, что если бы Седокова не подала заявление на вступление в наследство, не получила бы "вообще ничего". По мнению Гавриловой, певица таким образом хочет обезопасить себя и закрепить за собой хотя бы долю активов.

