Филипп Киркоров отказался от наследства умершего отца

Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский объяснил, почему певец не вступил в наследство после смерти своего отца Бедроса. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Это решение Филиппа Киркорова. Это его личная жизнь и его отношения с его обожаемым отцом", – заявил Добровинский.

Более полугода прошло со дня кончины народного артиста Бедроса Киркорова. Болгарский и советский эстрадный певец умер 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет.

Добровинский присутствовал на похоронах. По его словам, сын покойного в своей речи на поминках подчеркнул, что главным наследством отца считает память о светлом и благородном человеке. Как вспомнил адвокат, после этих слов у присутствовавших на глаза навернулись слезы.

Ранее стало известно, что бывшая жена народного артиста России Александра Градского отстояла право на наследство. Ольга Градская, которая была третьей супругой певца, добилась через суд получения доли. Ее судебная тяжба с вдовой Градского Мариной Коташенко длилась с 2022 года. Причиной разногласий стало то, что перед смертью певец не успел оставить завещание.

