Бывшая жена Александра Градского выиграла суд за долю в наследстве

Бывшая жена народного артиста России Александра Градского Ольга отстояла свое право на долю в наследстве певца. Апелляционный суд удовлетворил все ее требования, сообщил в разговоре со СМИ сын музыканта Даниил. Что известно о разделе имущества звезды, читайте в материале Москвы 24.
"Победа для всех женщин"
Судебные тяжбы между Ольгой Градской, которая была третьей женой скончавшегося в ноябре 2021 года Александра Градского, и его вдовой Мариной Коташенко длились с 2022 года. В деле также участвовали двое детей музыканта от его экс-супруги – Даниил и Мария. Причиной разногласий стало то, что перед смертью певец не успел оставить завещание, объясняла изданию StarHit двоюродная сестра артиста Наталья. При этом после развода, произошедшего в 2001 году, Александр и Ольга не делили совместно нажитое имущество.
По данным СМИ, среди имущества Градского есть девять земельных участков, коммерческая и жилая недвижимость в центре Москвы и несколько автомобилей. При этом, как объяснил в разговоре с aif.ru старший сын Градских, его родители сохраняли деловые отношения, и Ольга претендовала исключительно на то, что по праву принадлежало ей как бывшей жене и соосновательнице общего состояния.
По словам Даниила, его родители также дали друг другу обещание не регистрировать больше отношения с другими людьми. Однако в 2021 году Градский все же поженился с Коташенко, которая к тому времени уже родила ему двух сыновей. Поэтому после смерти певца между его родственниками начались судебные разбирательства и скандалы.
Даниил Градский отметил, что дело было полностью изучено и права его матери доказаны на сто процентов. Апелляционный суд отменил все решения предыдущих инстанций, и все наследство, которое вызывало споры, было поделено непосредственно в зале суда.
"Я очень рад за маму. Это огромная победа для нее, но, прежде всего, это огромная победа для всех женщин в нашей стране, которые были обделены, которых оставили без раздела имущества", – заявил наследник артиста.
"Бесстыдно порочат имя"
Судебные разбирательства между Ольгой Градской и Мариной Коташенко начались несколько лет назад. Экс-супруга Градского, которая по закону не является его прямой наследницей, потребовала отдать ей половину нажитого в браке имущества: Ольга заявила права на несколько помещений и земельных участков, а также жилое и нежилое здания.
Изначально наследство должны были получить дети Александра и Ольги, а также вдова музыканта Марина. В итоге третья супруга Градского подала иск не только к его последней жене, но и к собственным детям. При этом первые две супруги артиста, Наталья Градская и Анастасия Вертинская, ни на что не претендовали.
В разговоре с журналистами Коташенко выражала свое недовольство поведением Градской, называя его возмутительным. Вдова музыканта считала, что Ольга вместе со своими детьми порочит память Александра.
В октябре 2023 года Тверской суд Москвы отказал Градской в праве на наследство, после чего борьба продолжилась, а в 2024-м суд вынес вердикт: имущество Градского поделить на пять частей. В итоге старшим наследникам композитора отошел его загородный дом, а вдове и ее сыновьям достались квартира в центре Москвы и еще один особняк артиста.
Спустя время адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Даниила и Марии, обозначил в разговоре со СМИ, что наследники композитора требуют признать его брак с Коташенко фиктивным и лишить ее наследства вообще. В ответ вдова назвала такое поведение циничным, алчным и агрессивным по отношению к ней и к ее детям.