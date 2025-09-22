Бывшая жена Александра Градского выиграла суд за долю в наследстве

Бывшая жена народного артиста России Александра Градского Ольга отстояла свое право на долю в наследстве певца. Апелляционный суд удовлетворил все ее требования, сообщил в разговоре со СМИ сын музыканта Даниил. Что известно о разделе имущества звезды, читайте в материале Москвы 24.

"Победа для всех женщин"

Судебные тяжбы между Ольгой Градской, которая была третьей женой скончавшегося в ноябре 2021 года Александра Градского, и его вдовой Мариной Коташенко длились с 2022 года. В деле также участвовали двое детей музыканта от его экс-супруги – Даниил и Мария. Причиной разногласий стало то, что перед смертью певец не успел оставить завещание, объясняла изданию StarHit двоюродная сестра артиста Наталья. При этом после развода, произошедшего в 2001 году, Александр и Ольга не делили совместно нажитое имущество.

(Александром и Ольгой Градскими. – Прим. ред.) было всегда взаимопонимание, она была уверена, что ее доля неприкосновенна. Юридически она была нарушена, когда отец ушел из жизни, и ее доля перешла в наследственную массу. Отмечу, мама ничего не взяла из того, что было приобретено после брака, только свою долю, на которую она имела полное право как бывшая жена. Папа всегда говорил маме, чтобы она не переживала, ее доля всегда останется за ней.

Даниил Градский сын Александра Градского Между мамой и папойбыло всегда взаимопонимание, она была уверена, что ее доля неприкосновенна. Юридически она была нарушена, когда отец ушел из жизни, и ее доля перешла в наследственную массу. Отмечу, мама ничего не взяла из того, что было приобретено после брака, только свою долю, на которую она имела полное право как бывшая жена. Папа всегда говорил маме, чтобы она не переживала, ее доля всегда останется за ней.

По данным СМИ, среди имущества Градского есть девять земельных участков, коммерческая и жилая недвижимость в центре Москвы и несколько автомобилей. При этом, как объяснил в разговоре с aif.ru старший сын Градских, его родители сохраняли деловые отношения, и Ольга претендовала исключительно на то, что по праву принадлежало ей как бывшей жене и соосновательнице общего состояния.

По словам Даниила, его родители также дали друг другу обещание не регистрировать больше отношения с другими людьми. Однако в 2021 году Градский все же поженился с Коташенко, которая к тому времени уже родила ему двух сыновей. Поэтому после смерти певца между его родственниками начались судебные разбирательства и скандалы.

Даниил Градский отметил, что дело было полностью изучено и права его матери доказаны на сто процентов. Апелляционный суд отменил все решения предыдущих инстанций, и все наследство, которое вызывало споры, было поделено непосредственно в зале суда.

"Я очень рад за маму. Это огромная победа для нее, но, прежде всего, это огромная победа для всех женщин в нашей стране, которые были обделены, которых оставили без раздела имущества", – заявил наследник артиста.

"Бесстыдно порочат имя"

Фото: ТАСС/Тараканов Вадим

Судебные разбирательства между Ольгой Градской и Мариной Коташенко начались несколько лет назад. Экс-супруга Градского, которая по закону не является его прямой наследницей, потребовала отдать ей половину нажитого в браке имущества: Ольга заявила права на несколько помещений и земельных участков, а также жилое и нежилое здания.

Изначально наследство должны были получить дети Александра и Ольги, а также вдова музыканта Марина. В итоге третья супруга Градского подала иск не только к его последней жене, но и к собственным детям. При этом первые две супруги артиста, Наталья Градская и Анастасия Вертинская, ни на что не претендовали.

В разговоре с журналистами Коташенко выражала свое недовольство поведением Градской, называя его возмутительным. Вдова музыканта считала, что Ольга вместе со своими детьми порочит память Александра.



Марина Коташенко вдова Александра Градского На федеральном канале продолжают выходить программы с участием старших детей моего супруга Градского Александра Борисовича. Главные герои, а теперь звезды телешоу Даниил и Мария Градские, во главе с их матерью бесстыдно порочат имя моего супруга и его репутацию.

В октябре 2023 года Тверской суд Москвы отказал Градской в праве на наследство, после чего борьба продолжилась, а в 2024-м суд вынес вердикт: имущество Градского поделить на пять частей. В итоге старшим наследникам композитора отошел его загородный дом, а вдове и ее сыновьям достались квартира в центре Москвы и еще один особняк артиста.

Спустя время адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Даниила и Марии, обозначил в разговоре со СМИ, что наследники композитора требуют признать его брак с Коташенко фиктивным и лишить ее наследства вообще. В ответ вдова назвала такое поведение циничным, алчным и агрессивным по отношению к ней и к ее детям.