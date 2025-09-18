Мать и дочь заблокировали Волочкову и отказываются с ней общаться

Балерина Анастасия Волочкова в интервью пожаловалась на то, что ее заблокировали мать и дочь Ариадна. Женщины не хотят общаться со знаменитой родственницей. О новом скандале в семье танцовщицы читайте в материале Москвы 24.

"У меня нет дочери"

Балерина Анастасия Волочкова дала интервью блогеру Вере Ганеевой и рассказала о своих сложных отношениях с близкими родственниками – матерью Тамарой и дочерью Ариадной. Танцовщица призналась, что близкие "предали" ее и заблокировали, поэтому отношения с ними у нее окончательно испортились.

"Я не в настроении обсуждать их. Я их послала и сказала: "Добрые люди, я никому ничего не должна. Вы звоните, только когда вам нужны деньги", – заявила она.

По словам Волочковой, мать воспитывала ее как проект. Она отметила, что сейчас ее близкие родственники продолжают требовать от нее только деньги, при этом не интересуясь ее здоровьем. Говоря об Ариадне, Волочкова вовсе отметила, что "у нее нет дочери".

Также балерина поделилась, что ежедневно сталкивается с многочисленным хейтом, хоть и старается не обращать на это внимание.

"Я великая русская балерина, я вошла в историю! Мне абсолютно все равно, хорошо я танцую или плохо", – заявила Волочкова.

Поклонники танцовщицы и некоторые СМИ предположили, что из-за семейных неурядиц Анастасия находится не в лучшем настроении, ведь во время интервью она внезапно заговорила о собственных похоронах.





Анастасия Волочкова балерина Я хочу, чтобы гроб у меня был белого цвета, на нем написано золотой патиной "Анастасия Волочкова" и лебедь – мой логотип. Все – белые розы, похороните меня в пуантах, не трогайте мое тело.

Кроме того, звезда в беседе затронула тему организации свадьбы дочери Ариадны с ее избранником Никитой Григоряном, которая состоялась в апреле 2025 года. Событие тоже обросло скандалами. Сначала Волочкова и мачеха невесты Елена Николаева через журналистов обменялись колкостями по поводу грядущего торжества. Анастасия планировала "королевскую свадьбу", готовилась потратить на нее 10 миллионов рублей. А Елена говорила в интервью, что невеста предпочитает более скромный формат свадьбы. После этого балерина обвинила Николаеву в пиаре на ее имени.

В день свадьбы, по данным СМИ, у Волочковой случился конфликт уже с женихом, и она в спешке покинула мероприятие. Однако ряд источников заявлял, что знаменитость повздорила со своей крестной.

После мероприятия в Санкт-Петербурге Ариадна и ее жених отпраздновали бракосочетание в Москве, куда Волочкову уже не пригласили.

Кроме семейных дрязг, танцовщица в этом году попадала и в другие скандалы. В мае она устроила скандал на церемонии прощания с народным артистом СССР Юрием Григоровичем в Большом театре. Знаменитость эмоционально просила пустить ее внутрь.

"Дайте цветы возложить к гробу, люди! Я ничего больше не прошу... Мы с вами стоим тут, как те зрители, которые тоже хотят попасть в Большой театр на спектакль, но не могут купить билеты за 100 тысяч рублей", – передавали СМИ слова танцовщицы.

"Нетрезвая баба на футбольном поле"

Анастасия известна публичными конфликтами с другими знаменитостями. В 2014 году во время шоу "Человек-невидимка" телеведущая Эвелина Бледанс публично оскорбила Волочкову, обвинив ее в желании превратить в спектакль все вокруг, писали СМИ. Балерина даже угрожала судебным иском за унижение чести и достоинства. Однако через год телеведущая и балерина помирились на одном из публичных мероприятий.

Позже у бывшей солистки Большого театра произошел скандал с Даной Борисовой. Телеведущая не раз публично высказывалась о якобы алкогольной зависимости Волочковой. По данным СМИ, Анастасия даже подавала на Дану в суд, правда, вскоре отозвала иск.

В сентябре 2025 года народный артист Александр Серов высмеял появление Волочковой на футбольном матче Кубка Медиалиги в качестве игрока.

"Нетрезвая баба на футбольном поле – это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад!" – заявил он изданию "Абзац".

В ответ Волочкова в комментарии StarHit сразу вспомнила, кто такой Серов, отметив, что он уже "прошлый век". Анастасия добавила, что пришла на матч по приглашению и получила за участие крупную сумму. При этом балерина подчеркнула, что позвали именно ее, а не певца, поэтому он так выразился в ее адрес из зависти.