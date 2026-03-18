18 марта, 17:00
Обвинительное заключение утверждено по делу Федора Смолова
Фото: ТАСС/Валентина Певцова
Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 36-летнего российского футболиста Федора Смолова по факту конфликта в кафе в мае 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в MAX.
Спортсмену инкриминируют умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (часть 1 статьи 112 УК РФ).
Согласно данным следствия, Смолов 28 мая 2025 года ударил человека по лицу во время ссоры на летней веранде ресторана на Большой Никитской улице. После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело.
На допросе футболист частично признал вину. Он также подчеркивал, что попытался урегулировать конфликт с пострадавшим путем примирения и возмещения ущерба, однако столкнулся с шантажом и вымогательством.
Позднее российский футболист Александр Кокорин, комментируя ситуацию, назвал поступок Смолова глупым.