Телеведущий Дибров намекнул, что хочет забрать фамилию у бывшей супруги

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Яна Яворская

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что намерен защитить свою фамилию, поскольку это "семейная ценность", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью ведущего YouTube-каналу "Прудько среди своих".

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы его "родовое имя" ассоциировали с чем-то негативным.

"Дибров – это синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер. Оно не должно быть символом провинциального адюльтера", – указал Дибров.

Из-за этого появилось предположение, что он планирует "отнять" фамилию у своей бывшей супруги Полины. Тем не менее его адвокат Александр Добровинский в разговоре с изданием "СтарХит" предположил, что Дибров не планирует этого делать и подразумевал в своей фразе что-то другое.

По словам адвоката, жена получает фамилию "в подарок" при разводе и может оставить ее себе, если захочет. При этом в практике Добровинского был случай, когда бывшую супругу известного продюсера "убедили" вернуться к девичьей фамилии за вознаграждение.

О разладе в семье стало известно в конце июля. Оказалось, что Полина ушла от телеведущего к бизнесмену Роману Товстику. В августе Дибров подтвердил развод, а в сентябре суд официально расторг брак.

Позже телеведущий обратился к бывшей жене и заявил, что юридические формальности расторжения брака завершаются штампом в паспорте, но его истинные чувства к женщине остаются неизменными.

