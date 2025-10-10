Телеведущий Дибров заявил, что предпочитает девушек с формами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ключевым критерием в женщинах для телеведущего Дмитрия Диброва является фигура с формами, рассказал он изданию Super.ru на премьере киноромана "Хроники русской революции".

Дибров признался, что с ним легко "бабничать", потому что его интересуют только дамы с "символом изобилия".

"Вот почему: я становлюсь у стойки, они все налетают и уходят к моим друзьям. Зачем мне это? Без форм я и зеркало вижу", – поделился телеведущий.

Ранее Дибров выступил с первым заявлением после развода. В обращении к своей бывшей жене он подчеркнул, что юридические формальности расторжения брака завершаются штампом в паспорте, однако его истинные чувства к женщине остаются неизменными.

О разладе в семье стало известно в конце июля. Выяснилось, что Диброва ушла от телеведущего к женатому бизнесмену Роману Товстику. В начале августа телеведущий подтвердил развод, а 25 сентября суд официально расторг их брак.