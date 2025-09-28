Бывшая жена Градского Ольга отстояла право на долю наследства

Бывшая жена музыканта Александра Градского Ольга отстояла право на долю наследства. Она претендовала на несколько помещений, зданий и участков, которые были нажиты в браке. Градский право экс-супруги на часть своего будущего наследства никогда не оспаривал, однако только на словах, поэтому после смерти музыканта, совместно нажитая собственность попала в общую наследственную массу.

Судебные тяжбы начались в 2022 году. Интересы Ольги представлял ее общий с Градским сын Даниил. По его словам, были исследованы все объекты недвижимости, установлены точные даты их покупки. Спустя несколько лет разбирательств, апелляционный суд полностью удовлетворил требования истицы.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.