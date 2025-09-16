Валентина Талызина оставила единственную дочь без наследства

Актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина составила завещание не в пользу единственной дочери Ксении. Кому достанется наследство знаменитости и какие звезды решили не отдавать сбережения своим детям, расскажет Москва 24.

Валентина Талызина

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Дело о наследстве народной артистки РСФСР, скончавшейся 21 июня этого года на 91-м году жизни, было открыто в Москве 13 сентября. Вскоре издание "Аргументы и факты" со ссылкой на источники из окружения актрисы сообщило, что Талызина при жизни составила завещание. Согласно документу, наследство получит не единственная дочь артистки Ксения Хаирова, а внучка, Анастасия Талызина.





источник, знакомый с ситуацией Завещание есть. Все останется в семье. Никуда ничего не уйдет. У Талызиной есть единственная наследница, внучка Настя Талызина. Никаких споров нет. Бабушка была мудрая, все организовала. Ксения, дочь Валентины Талызиной, полностью на стороне Насти.

Юрист Александр Хаминский отметил в разговоре с изданием, что внушительной частью наследства могут быть интеллектуальные права. Например, гонорары от озвучивания фильмов и мультфильмов и права на сценарий документальной кинокартины о Бунине.

Рената Литвинова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Актриса не раз заявляла журналистам, что не следует баловать своих детей. Литвинова отмечала, что каждый ребенок должен осознавать: во взрослой жизни ему придется всего достигать самостоятельно. Сама Рената признавалась в интервью изданию Woman's Day, что не планирует оставлять наследство своей единственной дочери Ульяне Добровской.





Рената Литвинова актриса, режиссер, заслуженная артистка РФ Мне кажется, что не нужно держать своих детей под своей юбкой, контролировать их. Сначала счастливое детство, а дальше вы должны куда-то их отправлять, закалять. Но эта моя теория. Дети должны быть стойкими, не должны прятаться за ваши спины.

"Я даже сказала Ульяне (я хочу подчеркнуть), что я не буду тебе оставлять никакого наследства. Хорошо, у тебя будет образование, мои платья, мои эти штуки-дрюки. Но все деньги ты должна сама себе заработать", – отметила актриса.

Литвинова также подчеркнула, что наследство для детей – "абсолютное зло", потому что это не мотивирует чад добиваться собственных успехов в жизни и ставить цели.

Дэниел Крейг

Актер, который стал самым высокооплачиваемым исполнителем Джеймса Бонда, признавался в интервью изданию Saga, что не планирует завещать детям свое состояние. При этом Крейг отметил, что ему "противна" сама идея наследования.

"Моя философия заключается в том, что ты должен либо избавиться от состояния, либо раздать", – объяснил Дэниел.

У Крейга есть две дочери. Одна из девочек по имени Элла была рождена в браке с коллегой Фионой Лаудон, а другая наследница, имя которой не разглашается, появилась на свет в нынешних отношениях Дэниела с актрисой Рэйчел Вайс.

Алена Водонаева

Фото: legion-media.com/ТАСС/Михаил Метцель

В 2023 году телеведущая заявила в своем телеграм-канале, что ее единственный сын Богдан не получит в наследство ни копейки. Водонаева объяснила, что намерена сделать такой шаг, чтобы мальчик не вырос слабым человеком без мотивации.





Алена Водонаева блогер, телеведущая Никаких завещаний. Парень сам должен заработать себе на жизнь. А растить плебеев и слабых – удел таких же.

Знаменитость хочет, чтобы при достижении совершеннолетнего возраста сын начал самостоятельно зарабатывать и вступил во взрослую жизнь. Водонаева также призналась, что не понимает тех, кто, зная цену деньгам, стремится оставить детям даже небольшое наследство.

Лорен Пауэлл Джобс

Фото: legion-media.com/Prensa Internacional/ZUMA Wire

В 2020 году супруга предпринимателя Стива Джобса, скончавшегося в октябре 2011-го, Лорен Пауэлл Джобс объявила о своем намерении направить все наследство мужа на благотворительность.

Вдова объяснила в интервью изданию The New York Times, что считает неправильным преумножать капитал в мире, где прогрессирует экономическое неравенство. Лорен приняла решение выделить средства Стива в том числе на борьбу с социальным расслоением, а также на развитие образовательных проектов.

У Джобса осталось четверо детей. При этом сын Рид, а также дочери Эрин и Ева были рождены в браке с Лорен. А старшая наследница Лиза родилась в отношениях с Крис-Энн Бреннан, которую предприниматель называл своей первой любовью.

