Валентина Талызина оставила единственную дочь без наследства

Актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина составила завещание не в пользу единственной дочери Ксении. Кому достанется наследство знаменитости и какие звезды решили не отдавать сбережения своим детям, расскажет Москва 24.
Валентина Талызина
Дело о наследстве народной артистки РСФСР, скончавшейся 21 июня этого года на 91-м году жизни, было открыто в Москве 13 сентября. Вскоре издание "Аргументы и факты" со ссылкой на источники из окружения актрисы сообщило, что Талызина при жизни составила завещание. Согласно документу, наследство получит не единственная дочь артистки Ксения Хаирова, а внучка, Анастасия Талызина.
Юрист Александр Хаминский отметил в разговоре с изданием, что внушительной частью наследства могут быть интеллектуальные права. Например, гонорары от озвучивания фильмов и мультфильмов и права на сценарий документальной кинокартины о Бунине.
Рената Литвинова
Актриса не раз заявляла журналистам, что не следует баловать своих детей. Литвинова отмечала, что каждый ребенок должен осознавать: во взрослой жизни ему придется всего достигать самостоятельно. Сама Рената признавалась в интервью изданию Woman's Day, что не планирует оставлять наследство своей единственной дочери Ульяне Добровской.
"Я даже сказала Ульяне (я хочу подчеркнуть), что я не буду тебе оставлять никакого наследства. Хорошо, у тебя будет образование, мои платья, мои эти штуки-дрюки. Но все деньги ты должна сама себе заработать", – отметила актриса.
Литвинова также подчеркнула, что наследство для детей – "абсолютное зло", потому что это не мотивирует чад добиваться собственных успехов в жизни и ставить цели.
Дэниел Крейг
Актер, который стал самым высокооплачиваемым исполнителем Джеймса Бонда, признавался в интервью изданию Saga, что не планирует завещать детям свое состояние. При этом Крейг отметил, что ему "противна" сама идея наследования.
"Моя философия заключается в том, что ты должен либо избавиться от состояния, либо раздать", – объяснил Дэниел.
У Крейга есть две дочери. Одна из девочек по имени Элла была рождена в браке с коллегой Фионой Лаудон, а другая наследница, имя которой не разглашается, появилась на свет в нынешних отношениях Дэниела с актрисой Рэйчел Вайс.
Алена Водонаева
В 2023 году телеведущая заявила в своем телеграм-канале, что ее единственный сын Богдан не получит в наследство ни копейки. Водонаева объяснила, что намерена сделать такой шаг, чтобы мальчик не вырос слабым человеком без мотивации.
Знаменитость хочет, чтобы при достижении совершеннолетнего возраста сын начал самостоятельно зарабатывать и вступил во взрослую жизнь. Водонаева также призналась, что не понимает тех, кто, зная цену деньгам, стремится оставить детям даже небольшое наследство.
Лорен Пауэлл Джобс
В 2020 году супруга предпринимателя Стива Джобса, скончавшегося в октябре 2011-го, Лорен Пауэлл Джобс объявила о своем намерении направить все наследство мужа на благотворительность.
Вдова объяснила в интервью изданию The New York Times, что считает неправильным преумножать капитал в мире, где прогрессирует экономическое неравенство. Лорен приняла решение выделить средства Стива в том числе на борьбу с социальным расслоением, а также на развитие образовательных проектов.
У Джобса осталось четверо детей. При этом сын Рид, а также дочери Эрин и Ева были рождены в браке с Лорен. А старшая наследница Лиза родилась в отношениях с Крис-Энн Бреннан, которую предприниматель называл своей первой любовью.