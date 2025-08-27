Пять знаменитостей, которые поздно стали родителями

Актриса Марина Федункив, впервые ставшая мамой в возрасте 53 лет, призналась: она до сих пор не верит, что у нее родился ребенок. Какие еще звезды познали радость материнства после 40 лет, расскажет Москва 24.

Марина Федункив

Звезда "Реальных пацанов" родила первенца осенью 2024 года. Федункив и ее супруг, итальянец Стефано Маджи, стали родителями мальчика, которому дали имя Теодор в честь дедушки знаменитости. По данным СМИ, еще до встречи с избранником, произошедшей в 2019 году на свадьбе у общих друзей, актриса заморозила яйцеклетки. А перед беременностью Марина консультировалась с врачами и отказалась от вредных привычек.





Марина Федункив актриса Мы со Стефано обсуждали самые разные варианты – и суррогатное материнство, и усыновление, если не получится.

Позже звезда Comedy Woman призналась в интервью "Газете.ру", что роль матери была самой долгожданной в ее жизни. По словам Федункив, с рождением наследника "все кардинально изменилось".

"Вокруг сына сейчас вращается весь мир, точнее, моя жизнь и жизнь мужа. Знаете, пока люди не станут родителями, не смогут понять, что такое абсолютное счастье, что значит "появился смысл в жизни". Честно, до сих пор не верю, что стала мамой. Желаю испытать это счастье каждой женщине", – призналась актриса.

Марина Могилевская

Звезда сериала "Кухня" исполнила свою мечту стать матерью в 41 год. В 2011-м Могилевская родила дочь Машу. При этом актриса не раскрывает личность отца девочки.

Еще до рождения ребенка знаменитость признавалась журналистам, что с 30-летнего возраста была одержима идеей стать матерью. По словам Марины, в один момент она даже начала "ощущать абсолютную бессмысленность своей жизни". Однако со временем актриса поняла, что ей нужно отпустить ситуацию, чтобы "не сойти с ума".

"Жалею ли я о том, что родила в 41 год, а не в 20 лет? Нет, ни секунды. Всему свое время. Лишь к 40 годам мне более или менее стало ясно, что я из себя представляю, что могу и хочу дать своему ребенку, куда-то исчезли ненужные амбиции, я перестала что-то кому-то доказывать", – отмечала Могилевская.

Мэрайя Кэри

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

Певица стала матерью в 2011-м. На тот момент ей был 41 год. Знаменитость родила близнецов Мороккана и Монро в браке супругом, рэпером, актером и комиком Ником Кэнноном, с которым официально развелась в 2016 году.

В беседах с журналистами Мэрайя не раз признавалась, что ей удалось забеременеть с помощью процедуры ЭКО. Кроме того, Кэри не скрывает, что ее беременность и роды оказались тяжелыми.





Мерайя Керри певица Я страдала от преэклампсии и гестационного диабета. Это была тяжелая беременность, и основную ее часть я пребывала в одиночестве.

Несмотря на это, Кэри признавалась, что ее дети подарили ей множество новых эмоций, отметив, "что лучшего невозможно и пожелать", ведь у нее родились мальчик и девочка.

Ольга Дроздова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса родила первенца в браке с актером Дмитрием Певцовым в 2007 году. Сын пары Елисей появился на свет, когда Дроздовой было 42 года. При этом Ольга рассказывала журналистам, что они с супругом 15 лет мечтали о ребенке, еще до свадьбы, которая состоялась в 1994 году. Однако, несмотря на хорошие показатели, Ольга долго не могла забеременеть. Чудо произошло в тот момент, когда Дроздова почти смирилась с ситуацией.

В интервью изданию "7Дней" актриса рассказала, что планировала рожать естественным путем. Однако врачи посчитали это желание "неоправданным риском для ребенка".

"Я очень четко помню первые часы после родов. Меня привезли в палату, а Дима сел у окна. На улице был ливень, гремел гром и одновременно светило солнце. И глядя на счастливого и усталого Диму, на эту грозу, я вдруг очень остро ощутила, что наконец-то в моей жизни все встало на свои места", – вспоминала Ольга.

Сальма Хайек

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

Актриса впервые стала матерью в сентябре 2007 года. У Хайек и ее избранника, миллиардера Франсуа Анри Пино, родилась дочь, которую назвали Валентина Палома Пино. Девочка появилась на свет, когда ее матери был 41 год. Новоиспеченные родители официально зарегистрировали свои отношения лишь через несколько месяцев после пополнения.

В интервью Сальма признавалась, что осознанно приняла решение родить первого ребенка в таком возрасте.

"В 40 лет я более уверенный и уравновешенный человек, по сравнению со мной 30-летней. 10 лет назад я не смогла бы дать своему ребенку столько, сколько готова дать сейчас", – призналась знаменитость.

По мнению Хайек, ее дочери "повезло", что она появилась на свет в такое время.

