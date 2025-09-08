Олеся Иванченко призналась, что у нее диагностировали скрытую депрессию

Ведущая и комик Олеся Иванченко призналась, что ей потребовалась помощь психоаналитика для подготовки к главной роли в сериале "Няня Оксана". Какие еще звезды были вынуждены обращаться к специалистам из-за работы, читайте в материале Москвы 24.

Олеся Иванченко

Ведущая призналась в интервью Надежде Стрелец, что в детстве няня Вика из "Моей прекрасной няни", которую сыграла актриса Анастасия Заворотнюк, была ее любимым персонажем. Поэтому, когда Иванченко получила приглашение на пробы в сериале "Няня Оксана", у нее "начали дрожать руки".

После того, как Олесю утвердили, она ощутила сильное давление: из-за собственных сомнений, страхов и "тараканчиков" она лишилась покоя. Тогда продюсер настояла на том, чтобы Иванченко обратилась за помощью к психотерапевту. В итоге на протяжении четырех месяцев до начала съемок знаменитость ходила на сеансы.



Олеся Иванченко ведущая Мы прорабатывали тот момент, чтобы я разрешила себе после Анастасии Заворотнюк сыграть эту роль. Я думала отказываться, потому что вдруг я чем-то предам ее. В моей голове творился просто какой-то очень сложный хаос.

Однако после работы со специалистом Олеся приняла свою роль в проекте, и тогда напряжение знаменитости утихло.

Кроме того, Иванченко рассказала, что у нее ранее диагностировали генерализованное тревожное расстройство, а на почве стресса появляются странные симптомы.

"В одну ночь я проснулась оттого, что мне казалось, что меня всю кусают какие-то вши. Ничего не было из насекомых. Два дня я думала, что я схожу с ума, это ощущение не пропадало", – отметила актриса, добавив, что у нее началась нервная крапивница.

Также у Олеси выявляли скрытую депрессию, поделилась она.

Дакота Джонсон

Фото: AP/TASS/Chris Pizzello

Актрисе понадобилась помощь психолога после съемок в кинокартине "Суспирия". Джонсон признавалась журналистам, что работа над проектом проходила в тяжелых условиях. При этом сама Дакота постоянно была напугана.

"Мы находились в заброшенном отделе, который стоял на вершине горы. На его крыше было 30 телефонных столбов, и в здании были постоянные перебои с электроэнергией. Все постоянно пугались, было холодно, сухо. Меня спасало только масло для тела, которым я натиралась", – поделилась актриса.

Помимо этого, Джонсон на протяжении долгого времени не удавалось избавиться от "тьмы" внутри себя, виной которой стал мрачный сюжет картины. Справиться с этой задачей актрисе удалось лишь благодаря курсу терапии.

Анна Пересильд

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Звезда сериала "Слово пацана", сыгравшая роль Айгуль, рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии, что свалившаяся популярность заставила ее работать со специалистом из-за страха звездной болезни.





Анна Пересильд актриса Я очень боюсь звездной болезни, потому что не раз встречалась с такими людьми, у которых есть что-то от нее. Меня это пугало.

По словам актрисы, такие знаменитости периодически "неадекватно себя ведут". Пересильд призналась, что решила заранее "очень тщательно" прорабатывать этот вопрос с психологом.

При этом Анна подчеркнула, что ей безразличны негативные комментарии в ее адрес.

Майкл Б. Джордан

Фото: AP/TASS/Scott A Garfitt

Психологическое состояние актера ухудшилось после того, как он исполнил роль антагониста Эрика Килмонгера в супергеройском блокбастере "Черная Пантера". Для того чтобы почувствовать своего персонажа, Джордан принял решение на время изолироваться от общения со своими близкими и сосредоточил мысли на идеях суперзлодея.

Позднее в одном из интервью актер признался, что из-за чрезмерного погружения в образ антагониста впал в депрессию.



Майкл Б. Джордан актер В моей жизни наступил такой момент, когда я не понимал, что происходит. Я никогда не был так долго вовлечен в образ определенного персонажа, в моей душе царил мрак, одиночество и боль.

При этом, по словам Джордана, осознать, что ему необходима психологическая помощь, он смог только спустя некоторое время после завершения работы над проектом, когда понял, что не может переключить негативные эмоции на позитивные.

Леди Гага

Фото: EPA/ANGELO CARCONI

Актрисе и певице пришлось обратиться за помощью после съемок в биографической кинокартине "Дом Gucci", в которой она сыграла роль Патриции Реджиани – супруги Маурицио Гуччи. Перед тем как приступить к работе над проектом, Леди Гага на протяжении полутора лет копировала поведение и повадки своей героини.

Чтобы вжиться в образ, певица изучала биографию жены Гуччи и училась говорить со свойственным ей итальянским акцентом. Такая работа негативно отразилась на здоровье Леди Гаги, которой стало трудно отделить себя от роли. В разговоре с журналистами знаменитость признавалась, что в конце работы над фильмом ей пришлось обратиться за психологической помощью, чтобы успешно завершить съемки.