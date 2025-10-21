Фото: ТАСС/Александр Патрин

Российская актриса Валерия Ланская вышла замуж за композитора Марка Дорбского. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ), разместив в соцсетях несколько свадебных фотографий.

"Официально семья!" – написала Ланская под опубликованными кадрами.

На снимках актриса была в белом платье с открытыми плечами и пышными рукавами. Дорбский выбрал для торжественного мероприятия темно-коричневый костюм и рубашку в аналогичном цвете. Поклонники поздравили Ланскую с бракосочетанием.

До этого артистка была замужем за режиссером Станиславом Ивановым. Их свадьба состоялась в 2015 году, а развелась пара – в 2022-м. У бывших супругов есть сын Артемий.

Ранее певица Seville (настоящее имя – Севиль Велиева. – Прим. ред.) вышла замуж за артиста TONI (Антон Гайворонский). Исполнительница опубликовала в соцсетях снимки с торжества.

О помолвке артисты объявили в конце ноября 2024 года. Звезды не хотели рассказывать об этом официально, однако на дне рождения певицы один из музыкантов группы Artik&Asti проговорился в микрофон, что Гайворонский сделал Велиевой предложение. Исполнители не стали отрицать помолвку.

