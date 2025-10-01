Певица Seville и артист TONI поженились

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/seville_official

Певица Seville (настоящее имя – Севиль Велиева. – Прим. ред.) вышла замуж за артиста TONI (Антон Гайворонский). Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ), где опубликовала снимки с торжества.

О помолвке артисты объявили в конце ноября 2024 года. Звезды не хотели рассказывать об этом официально, однако на дне рождения певицы один из музыкантов группы Artik&Asti проговорился в микрофон, что Гайворонский сделал Велиевой предложение. Певцы не стали отрицать помолвку.

В конце апреля российская певица и актриса Виктория Дайнеко вышла замуж за геолога Беркели Овезова. Пара зарегистрировала брак в Барвихе, а после отправилась вместе с гостями отмечать это торжественное событие.

37-летняя Дайнеко познакомилась с 38-летним геологом в феврале 2022 года. Овезов сделал предложение исполнительнице в середине марта 2025 года. Это произошло в перерыве матча между футбольным клубом "Локомотив" и московским "Динамо". Сама певица признавалась, что ​не ожидала подобного от своего возлюбленного