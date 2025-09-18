RadarOnline: Киану Ривз тайно заключил брак с 52-летней художницей

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Xavier Collin

Канадский актер Киану Ривз тайно женился на своей давней спутнице – 52-летней художнице Александре Грант. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на портал RadarOnline.

Церемония состоялась летом во время их путешествия по Европе. Ривз и Грант познакомились еще 2009 году и на протяжении многих лет скрывали свои отношения.

О том, что влюбленные планируют свадьбу, СМИ писали еще в 2023 году, но в итоге пара выбрала камерный формат без лишнего внимания.

"Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то, что было бы только для них. Киану и Александра ценят свою личную жизнь, поэтому сохранение этого в тайне – идеальный вариант", – рассказал собеседник издания.

Отмечается, что в 1999 году бывшая возлюбленная актера Дженнифер Сайм родила мертвую дочь, а через два года сама погибла в автокатастрофе. Как признавался сам актер, только Грант смогла вернуть ему радость жизни после перенесенных потерь.

