Певица Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Victoria Daineko

Российская певица и актриса Виктория Дайнеко вышла замуж за геолога Беркели Овезова. Об этом сообщает "Радио 1".

Артистка опубликовала в своих соцсетях свадебные фотографии. Пара зарегистрировала брак в Барвихе, а после отправилась вместе с гостями отмечать это торжественное событие.

37-летняя Дайнеко познакомилась с 38-летним геологом в феврале 2022 года. Овезов сделал предложение исполнительнице в середине марта 2025 года. Это произошло в перерыве матча между футбольным клубом "Локомотив" и московским "Динамо". Сама певица признавалась, что ​не ожидала подобного от своего возлюбленного.

Перед свадьбой Дайнеко получила сильный ожог. Девушка рассказала, что инцидент произошел во время финальной примерки свадебного платья. Тогда она решила самостоятельно сделать себе укладку волос. Из-за случившегося у артистки появился волдырь. Исполнительница с иронией назвала себя "мисс Удачей".

