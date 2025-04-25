Фигурист Соловьев и гимнастка Аверина сыграют свадьбу 7 июля

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев и гимнастка, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Дина Аверина поженятся 7 июля, заявил спортсмен в беседе с РИА Новости.

По словам фигуриста, торжество подготовят совместно со свадебными организаторами. Однако, подчеркнул Соловьев, для него и Авериной в первую очередь важно быть счастливыми в день своей свадьбы.

Об отношениях с Соловьевым гимнастка намекала в январе текущего года. В социальных сетях она опубликовала снимки, на которых фигурист обнимал ее и целовал в голову. До этого пара выступала вместе на проекте "Ледниковый период".

Аверина объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2024 года. Комментируя возможность своего возвращения в большой спорт, гимнастка отметила, что ее время прошло.